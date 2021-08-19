По словам организаторов мероприятия, идеей постановки был "пролет" сквозь всю историю Украины со времен Киевской Руси до наших дней. При этом власти столицы якобы информировали о монтаже декораций.

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Для постановки хотели оборудовать локации, посвященные различным периодам истории – казачеству, Голодомору, Чернобыльской трагедии, провозглашению независимости, победам украинских спортсменов и революциям.

Хотели создать самый эмоциональный момент

Организаторы говорят,что реконструкция событий Революции Достоинства должна была стать ключевым моментом. При этом с помощью "субъективной камеры" хотели перевести взгляд зрителей от инсталляции на мемориал погибшим.

Это место в центре Киева было выбрано именно потому, что мы хотели подчеркнуть важность улицы Институтской для исторической памяти украинцев,

– подчеркнули организаторы.

Один из членов креативной группы отметил, что в комнате в советском стиле "обычная украинская семья" должна была смотреть трансляцию провозглашения Акта независимости.

По соседству болельщик должен был радоваться победе киевского "Динамо".

Рядом с автоматами с газировкой должна была звучать "Червона рута".

Впрочем, идею организаторов мероприятия ко Дню Независимости никто не оценил. Граждан появление инсталляции возмутило, а активисты ее вообще развалили. Впоследствии остатки декораций убрали коммунальщики.