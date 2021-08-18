Обратил внимание на событие заместитель Виталия Кличко Владимир Прокопив, который отметил, что монтажные работы проходили на месте массового захоронения участников революции 1917 – 1921 годов. По словам чиновника, это место находится в реестре недвижимых памятников.

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Кто именно позволил установить сцену фактически на месте массового захоронения, неизвестно.

Организаторы говорят о не доказанности захоронений



Организаторы выбрали не очень удачное место для установки сцены / Фото Владимира Прокопива

По данным историков, памятник установили в 1930-х годах представители советской власти. На нем было написано "Героям Великой Октябрьской Социалистической Революции – рабочим и солдатам, которые погибли смертью храбрых в боях за власть Советов 11-13 ноября (29-31 октября) 1917 года".

Исследователи утверждают, что именно на месте памятного знака были похоронены не только большевики, но и их противники. Когда Киев заняли войска большевика Муравьева возле Мариинского дворца расстреливали бойцов Центральной рады и офицеров царской армии.

В 2014 году с памятника сбили табличку активисты Евромайдана. С тех пор знак находится в аварийном состоянии, а восстанавливать его считают нецелесообразным.



Памятник подлежит сносу / Фото Владимира Прокопива

Организаторы концерта Бочелли прислали свое объяснение установлению сцены в редакцию Укринформа. Они отметили, что высказывания Прокопива являются некорректными, поскольку подтверждений наличия захоронения под знаком якобы нет.

Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории, где сейчас расположена площадь Конституции, и именно в том месте, где был установлен советский памятный знак. В то же время после демонтажа остатков памятника погибшим большевикам планируется установить мемориальную плиту, надпись на которой должна в равной степени выразить уважение к каждому погибшему и похороненному в Мариинском парке,

– подчеркнули организаторы.

Уже второй скандал

17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни организаторы празднования Дня Независимости также выбрали не совсем удачное место для установки декораций советской эпохи. По словам представителей съемочной группы, Изображение квартир в стиле СССР установили перед портретами погибших активистов для съемок документального фильма. Закончилось это скандалом и уничтожением инсталляции усилиями представителей Нацкорпуса.

Впоследствии декорации убрали коммунальщики.