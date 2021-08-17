Такое объяснение дала неизвестная девушка, которая якобы принадлежит к съемочной группе. Видеозапись с ее участием распространяется в сети.

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По словам женщины, инсталляция, показывала украинский быт во времена СССР, была нужна для фильма "Реконструкция".

В Офисе президента говорят несколько иное

Сама девушка призвала всех поискать информацию о фильме в интернете. Однако никакой информации о фильме с таким названием в сети нет.

По ее словам, вся съемочная группа просто оставила декорации на Аллее Героев Небесной Сотни и пошла на обед. При этом полицейские якобы знали о том, что инсталляция является декоративной, однако при этом ничего не говорили об этом ни активистам, ни представителям местной власти.

Кроме того, киевляне говорят, что не видели никого возле скандальной инсталляции с самого утра.

Смотрите видео объяснение появления скандальной инсталляции от съемочной группы:

Между тем руководительница Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева утверждает, что декорации – часть художественно-театрального проекта ко Дню Независимости.

А вот представитель президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что инсталляция с советскими мотивами требовалась для телевизионных съемок торжеств к 24 августа.

Советские декорации в Киеве: что известно о ситуации

Конструкции ностальгии по Советскому Союзу появились на месте гибели Небесной Сотни утром 17 августа. Виталий Кличко сразу прибыл на место происшествия и заявил, что никто не согласовывал появление подобных конструкций с местной властью. Взамен разрешение на это дали в Музее Революции Достоинства. Как оказалось, организаторы съемок сообщили о том, что на аллее будут проходить государственные мероприятия, запрещать которые никто не имеет права.

Когда активисты начали крушить декорации, полицейские действовали достаточно агрессивно. Они задержали нескольких человек.