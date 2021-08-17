Таке пояснення надала невідома дівчина, яка буцімто належить до знімальної групи. Відеозапис з її участю шириться соцмережами.
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За словами жінки, інсталяція, що показувала український побут за часів СРСР, була потрібна для фільму "Реконструкція".
В Офісі президента кажуть дещо інше
- Сама дівчина призвала всіх пошукати інформацію про стрічку в інтернеті. Однак жодної інформації про фільм з такою назвою в мережі нема.
- За її словами, вся знімальна група просто залишила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні та пішла на обід. При цьому поліцейські нібито знали про те, що інсталяція є декоративною, однак при цьому нічого не казали про це ані активістам, ані представникам місцевої влади.
- Крім того, кияни кажуть, що не бачили нікого біля скандальної інсталяції з самого ранку.
Дивіться відео пояснення появи скандальної інсталяції від знімальної групи:
Тим часом очільниця Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Ірина Побєдоносцева стверджує, що декорації – частина художньо-театрального проєкту до Дня Незалежності.
А от речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров стверджує, що інсталяція з радянськими мотивами була потрібна для телевізійних зйомок урочистостей до 24 серпня.
Радянські декорації в Києві: що відомо про ситуацію
Конструкції ностальгії за Радянським Союзом з'явилися на місці загибелі Небесної Сотні вранці 17 серпня. Віталій Кличко одразу прибув на місце події та заявив, що ніхто не узгоджував появу подібних конструкцій з місцевою владою. Натомість дозвіл на це дали у Музеї Революції Гідності. Як виявилося, організатори зйомок повідомили про те, що на алеї проходитимуть державні заходи, забороняти які ніхто не має права.
Коли активісти почали трощити декорації, поліцейські діяли досить агресивно. Вони затримали кількох людей.