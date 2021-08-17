На місці працювала поліція і затримала кількох членів Національного корпусу. Сутичка сталася 17 липня.

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"Ні" радянському минулому

Відомо, що активісти повалили декорації, бо вони перекривали меморіал Героям Небесної Сотні. Поліція жорстоко затримала кількох членів Нацкорпусу.



Радянські декорації закривали Алею Небесної Сотні / Фото Magnolia TV

Колеги-активісти намагалися завадити цьому на чолі із головою київського осередку руху Сергієм Тамаріним. Проте затриманих заштовхали в автобус. Всередині активісти скаржилися, що поліція їх б'є. Всього поліція затримала 6 членів Нацкорпусу.

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Люди обурювалися, чому правоохоронці не реагували з самого ранку на їх скарги з приводу нових декорацій. До охорони інсталяцій зараз приєдналася Нацгвардія. Затриманих відвезли в автобусі.

Поліція жорстоко затримала активістів: відео

У телеграмі Нацкорпусу зазначають, що в центрі Києва відбулись сутички.

Правоохоронці забороняли активістам і працівникам комунальних служб валити декорації. Національний корпус каже, що близько 10 активістів затримали і відвезли до Печерського управління поліції. За їхніми даними, одному активістові вивихнули плече, іншого чоловіка – били втрьох.

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