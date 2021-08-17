На місці працювала поліція і затримала кількох членів Національного корпусу. Сутичка сталася 17 липня.

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"Ні" радянському минулому

Відомо, що активісти повалили декорації, бо вони перекривали меморіал Героям Небесної Сотні. Поліція жорстоко затримала кількох членів Нацкорпусу.

Звалили радянські декорації Київ Небесна Сотні 17.08.2021
Радянські декорації закривали Алею Небесної Сотні / Фото Magnolia TV

Колеги-активісти намагалися завадити цьому на чолі із головою київського осередку руху Сергієм Тамаріним. Проте затриманих заштовхали в автобус. Всередині активісти скаржилися, що поліція їх б'є. Всього поліція затримала 6 членів Нацкорпусу.

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Люди обурювалися, чому правоохоронці не реагували з самого ранку на їх скарги з приводу нових декорацій. До охорони інсталяцій зараз приєдналася Нацгвардія. Затриманих відвезли в автобусі.

Поліція жорстоко затримала активістів: відео

У телеграмі Нацкорпусу зазначають, що в центрі Києва відбулись сутички.

Правоохоронці забороняли активістам і працівникам комунальних служб валити декорації. Національний корпус каже, що близько 10 активістів затримали і відвезли до Печерського управління поліції. За їхніми даними, одному активістові вивихнули плече, іншого чоловіка – били втрьох.

Як відбувалися сутички через декорації з минулого: дивіться відео

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