На месте работала полиция и задержала нескольких членов Национального корпуса. Стычка произошла 17 июля.

К теме На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили символы ностальгии по СССР: возник скандал

"Нет" советскому прошлому

Известно, что активисты повалили декорации, потому что они перекрывали мемориал Героям Небесной Сотни. Полиция жестоко задержала нескольких членов Нацкорпуса.

Звалили радянські декорації Київ Небесна Сотні 17.08.2021
Советские декорации закрывали Аллею Небесной Сотни / Фото Magnolia TV

Коллеги-активисты пытались помешать этому во главе с лидером киевской ячейки движения Сергеем Тамариным. Однако задержанных затолкали в автобус. Внутри активисты жаловались, что полиция их бьет. Всего полиция задержала 6 членов Нацкорпуса.

В Киеве "Нацкорпус" повалил советские декорации: смотрите видео

Люди возмущались, почему правоохранители не реагировали с самого утра на их жалобы по поводу новых декораций. К охране инсталляций сейчас присоединилась Нацгвардия. Задержанных увезли в автобусе.

Полиция жестоко задержала активистов: видео

В телеграме Нацкорпуса отмечают, что в центре Киева произошли столкновения.

Правоохранители запрещали активистам и работникам коммунальных служб валить декорации. Национальный корпус говорит, что около 10 активистов задержали и отвезли в Печерское управление полиции. По их данным, одному активисту вывихнули плечо, другого мужчину – били втроем.

Как происходили столкновения из-за декораций из прошлого: смотрите видео

Новость дополняется...