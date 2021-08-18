Звернув увагу на подію заступник Віталія Кличка Володимир Прокопів, який зазначив, що монтажні роботи відбувалися на місці масового поховання учасників революції 1917 – 1921 років. За словами посадовця, це місце перебуває в реєстрі нерухомих пам'яток.

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Хто саме дозволив встановити сцену фактично на місці масового поховання, невідомо.

Організатори кажуть про не доведеність поховань



Організатори обрали не дуже вдале місце для встановлення сцени / Фото Володимира Прокопіва

За даними істориків, пам'ятник встановили у 1930-х роках представники радянської влади. На ньому було написано "Героям Великої Жовтневої Соціалістичної Революції - робітникам і солдатам, які загинули смертю хоробрих у боях за владу Рад 11-13 листопада (29-31 жовтня) 1917 року".

Дослідники стверджують, що саме на місці пам'ятного знаку були поховані не тільки більшовики, але й їх супротивники. Коли Київ зайняли війська більшовика Муравйова біля Маріїнського палацу розстрілювали бійців Центральної ради та офіцерів царської армії.

У 2014 році з пам'ятки збили табличку активісти Євромайдану. З тих пір знак перебуває в аварійному стані, а відновлювати його вважають за недоцільне.



Пам'ятник підлягає знесенню / Фото Володимира Прокопіва

Організатори концерту Бочеллі надіслали своє пояснення встановленню сцени до редакції Укрінформу. Вони зазначили, що вислови Прокопіва є некоректними, оскільки підтверджень наявності поховання під знаком буцімто немає.

Немає жодних підтверджень, що поховання здійснювалися саме на території, де нині розташована площа Конституції, і саме у тому місці, де був встановлений радянський пам’ятний знак. Водночас після демонтажу залишків пам’ятника загиблим більшовикам планується встановити меморіальну плиту, напис на якій має у рівній мірі виказати повагу до кожного загиблого та похованого в Маріїнському парку, – підкреслили організатори.

Вже другий скандал

17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні організатори святкування Дня Незалежності також обрали не зовсім вдале місце для встановлення декорацій радянської епохи. За словами представників знімальної групи, зображення квартир у стилі СРСР встановили перед портретами загиблих активістів для зйомок документального фільму. Закінчилося це скандалом та знищенням інсталяції зусиллями представників Нацкорпусу.

Згодом декорації прибрали комунальники.