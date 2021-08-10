"Ганьба і сором": українці засипають Red Bull гнівними коментарями після дрифту в Києві

Автомобілі Red Bull сильно забруднили Софіївську площу влаштувавши там дрифтування. Українці обурилися через такі дії компанії та залишили свої гнівні коментарі на сторінці у фейсбуці.

Користувачі мережі заявили, що більше не купуватимуть продукцію Red Bull. Адже такі дії в історичному центрі столиці – неприпустимі.

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Реакція українців на шоу Red Bull

"Red Bull вчинив неподобство біля Софіївського собору, ушкодивши та залишивши брудною ділянку пішохідного переходу. Це неповага та презирливе ставлення до об'єкта, що перебуває у юрисдикції ЮНЕСКО! Засуджую!".

"Що це ви собі дозволяєте в самому центрі Києва? Сліди від шин під час реклами вашого відстійного пійла вилізуть вам боком. Чи, може, ви думаєте, що закони для вас неписані".

"Козли ви! Віднині продукція Red Bull попадає під мій персональний бойкот за псування комунальної власності й наругу над святим місцем".

"Чому псуєте покриття і залишаєте сліди шин після себе? Хто буде прибирати за вами?".

"Софіївська площа не дрифт-траса! Майте совість!".

Користувачі сподіваються, що компанія вибачиться перед всією Україною за свої дії. Крім того, вони закликали працівників Red Bull, які знімали там ролик і дрифтували, самим очистити площу.

До речі, дехто з українців писав свій коментар англійською мовою, аби компанія точно його помітила.



Українці обурилися дрифтом Red Bull на Софіївській площі / Скриншот

Деталі скандалу