Пользователи сети заявили, что больше не будут покупать продукцию Red Bull. Ведь такие действия в историческом центре столицы – недопустимы.

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Реакция украинцев на шоу Red Bull

  • "Red Bull совершил безобразие в центре Киева, повредив и оставив грязной участок пешеходного перехода. Это неуважение и презрительное отношение к объекту, который находится в юрисдикции ЮНЕСКО! Осуждаю!".
  • "Что это вы себе позволяете в самом центре Киева? Следы от шин во время рекламы вашего отстойного пойла вылезут вам боком. Или вы думаете, что законы для вас неписаные".
  • "Козлы вы! Отныне продукция Red Bull попадает под мой персональный бойкот за порчу коммунальной собственности и надругательство над святым местом".
  • "Почему портите покрытие и оставляете следы шин после себя? Кто будет убирать за вами?".
  • "Софиевская площадь не дрифт-трасса! Имейте совесть!".

Пользователи надеются, что компания извинится перед всей Украиной за свои действия. Кроме того, они призвали работников Red Bull, которые снимали там ролик и дрифтовали, самым очистить площадь.

Кстати, некоторые украинцы писали свой комментарий на английском языке, чтобы компания точно его заметила.

Українці обурилися дрифтом Red Bull на Софіївській площі
Украинцы возмутились дрифтом Red Bull на Софиевской площади / Скриншот

Детали скандала

  • Утром 10 августа на Софиевской площади компания Red Bull снимала ролик. Во время него 2 автомобиля устроили дрифт-шоу – они гоняли по пешеходной зоне без ограждений.
  • Водители сильно повредили покрытие площади. На его очистку от резины может уйти несколько дней.
  • Киевская городская государственная администрация заявила, что не давала на это разрешения. Экс-министр экологии Игорь Шевченко говорил, что разрешение на дрифт якобы предоставил именно заповедник "София Киевская". В то же время руководство заповедника это отрицает.
  • Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновникам грозит до 4 лет тюрьмы.