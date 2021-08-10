Пользователи сети заявили, что больше не будут покупать продукцию Red Bull. Ведь такие действия в историческом центре столицы – недопустимы.
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Реакция украинцев на шоу Red Bull
- "Red Bull совершил безобразие в центре Киева, повредив и оставив грязной участок пешеходного перехода. Это неуважение и презрительное отношение к объекту, который находится в юрисдикции ЮНЕСКО! Осуждаю!".
- "Что это вы себе позволяете в самом центре Киева? Следы от шин во время рекламы вашего отстойного пойла вылезут вам боком. Или вы думаете, что законы для вас неписаные".
- "Козлы вы! Отныне продукция Red Bull попадает под мой персональный бойкот за порчу коммунальной собственности и надругательство над святым местом".
- "Почему портите покрытие и оставляете следы шин после себя? Кто будет убирать за вами?".
- "Софиевская площадь не дрифт-трасса! Имейте совесть!".
Пользователи надеются, что компания извинится перед всей Украиной за свои действия. Кроме того, они призвали работников Red Bull, которые снимали там ролик и дрифтовали, самым очистить площадь.
Кстати, некоторые украинцы писали свой комментарий на английском языке, чтобы компания точно его заметила.
Украинцы возмутились дрифтом Red Bull на Софиевской площади / Скриншот
Детали скандала
- Утром 10 августа на Софиевской площади компания Red Bull снимала ролик. Во время него 2 автомобиля устроили дрифт-шоу – они гоняли по пешеходной зоне без ограждений.
- Водители сильно повредили покрытие площади. На его очистку от резины может уйти несколько дней.
- Киевская городская государственная администрация заявила, что не давала на это разрешения. Экс-министр экологии Игорь Шевченко говорил, что разрешение на дрифт якобы предоставил именно заповедник "София Киевская". В то же время руководство заповедника это отрицает.
- Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновникам грозит до 4 лет тюрьмы.