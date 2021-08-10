"София Киевская" разрешения не давала
На проведение съемок с дрифтом на Софиевской площади разрешения никто не давал. Об этом заявила гендиректор заповедника Неля Куковальская.
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Это на уровне интеллекта тех, кому пришло в голову такое сделать. Организаторы не имели права проводить такое мероприятие,
– отметила Куковальская.
Ранее, экс-министр экологии Игорь Шевченко говорил, что разрешение на дрифт якобы предоставил именно заповедник "София Киевская".
Детали инцидента
- Утром на Софиевской площади 2 автомобиля устроили дрифт-шоу. Они гоняли по пешеходной зоне без ограждений.
- Киевская городская государственная администрация заявила, что не давала на это разрешения. Чиновники даже обратились в полицию.
- Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновникам грозит до 4 лет тюрьмы.
- Известно, что в съемках ролика принимала участие певица Alyona Alyona.