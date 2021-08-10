"Софія Київська" дозволу не давала
На проведення зйомок з дрифтуванням на Софіївській площі дозволу ніхто не давав. Про це заявила гендиректорка заповідника Неля Куковальська.
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Це на рівні інтелекту тих, кому спало на думку таке зробити. Організатори не мали права проводити такий захід,
– наголосила Куковальська.
Раніше, ексміністр екології Ігор Шевченко казав, що дозвіл на дрифтування нібито надав саме заповідник "Софія Київська".
Деталі інциденту
- Зранку на Софіївській площі 2 автомобілі влаштували дрифт-шоу. Вони ганяли пішохідною зоною без жодних огороджень.
- Київська міська державна адміністрація заявила, що не давала на це дозволу. Чиновники навіть звернулися у поліцію.
- Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство. Винуватцям може загрожувати до 4 років ув'язнення.
- Відомо, що у зйомках ролику брала участь співачка Alyona Alyona.