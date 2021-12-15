В "Ультрамаркеті" на Шулявці придумали, як обійти заборону пластикових торбинок

У супермаркеті мережі "Ультрамаркет" на вулиці Вадима Гетьмана у Києві проігнорували заборону вільного розповсюдження поліетиленових торбинок. Кадри з "винаходом" магазину оприлюднили 14 грудня.

Так, в "Ультрамаркеті" замість пакетиків вирішили реалізовувати подобу радянської авоськи з того ж таки пластику.

Актуально Одноразові пакети в магазинах стануть платними: скільки вони коштуватимуть



Покупцям в "Ультрамаркеті" пропонують брати замість пакетів пластикові авоськи / Фото Євгенії Аратовської



У мережі магазинів вирішили обійти закон, спрямований на покращення стану довкілля / Фото Євгенії Аратовської

Екоактивісти присоромили бізнес

Першою на проблему звернула увагу засновниця соціального проєкту "Україна без сміття" Євгенія Аратовська. Вона зазначила, що майже не здивована тим, щоб недоброчесний бізнес вирішив скористатися огріхами у законі про заборону пластикових пакетів та знайти в ньому лазівки.

Шах і мат, невдахи! Якби між супермаркетами влаштували змагання на найкреативніший та антиекологічний спосіб обійти закон про пакети, то цей супермаркет отримав би золото. Антизолото,

– обурилася вона.

У коментарях інші користувачі також висловили обурення через таку хитрість. Вони зауважили, що свідомі покупці уже давно користуються багаторазовими шоперами, а тому користування будь-якими пластиковими торбинками треба звести нанівець.



Екоактивістів обурила така "винахідливість" бізнесу / Фото Євгенії Аратовської

Що передбачає заборона пакетів З 10 грудня в українській торгівлі повністю З 10 грудня в українській торгівлі повністю заборонено вільне розповсюдження безкоштовних поліетиленових торбинок. Обмеження поширюються на вироби, товщина яких становить менше 15 мікрометрів. У разі порушення продавці каратимуться штрафом 1 700 – 3 400 гривень і 3 400 – 8 500 гривень за повторне ігнорування норм закону.

В "Ультрамаркеті" на Шулявці обійшли заборону пластикових торбинок: відео

Текст публікації Євгенії Аратовської:

Шах і мат, невдахи! Якби між супермаркетами влаштували змагання на найкреативніший та антиекологічний спосіб обійти закон про пакети, то цей супермаркет отримав би золото. Антизолото.

Свідомо не даю коментарів про закон, хоча мене дуже просять засоби масової інформації. Тому що я й сама в очікуванні – а як усе піде? Ну ось – пішло.