На усій Київщині вводиться комендантська година з 20:00
3 березня 2022 , 15:01Читать новость на русском
Джерело:Олексій Кулеба / Київська ОДА
По всій території Київської області збільшили тривалість коменданської години. Тепер вона починатиметься не о 22:00, а о 20:00.
Тепер комендантська година триватиме з 20:00 до 7:00. Рішення набуває чинності від сьогодні.
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Заборони залишаються такими, як і були: без спецперепустки виходити на вулицю не можна. Влада просить відповідально поставитися до цього.
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