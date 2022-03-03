На усій Київщині вводиться комендантська година з 20:00

По всій території Київської області збільшили тривалість коменданської години. Тепер вона починатиметься не о 22:00, а о 20:00.

Тепер комендантська година триватиме з 20:00 до 7:00. Рішення набуває чинності від сьогодні.

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Заборони залишаються такими, як і були: без спецперепустки виходити на вулицю не можна. Влада просить відповідально поставитися до цього.

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