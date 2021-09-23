Вдавали поліцейських: у Києві чоловіки утримували наркозалежних і вимагали від них гроші

У Києві семеро зловмисників видавали себе за поліцейських і вимагали гроші від наркозалежних. Більшість з них працювали таксистами й доставляли посилки. Вони перевіряли всі коробки й відтак знаходили наркотики. Тоді в ролі поліцейських залякували людей.

Загалом поліцейські затримали 7 осіб, 4 з них – працівники служб таксі. Потерпілих виявилось поки що семеро. Про це повідомили в прокуратурі 23 вересня.

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Прикидались поліцейськими

Четверо таксистів отримували замовлення від клієнта, щоб доставити посилку. Кожного разу водії відкривали коробки й таким чином шукали наркотики. Якщо хтось з них виявив заборонені речовини, то одразу телефонував своїм колегам.

Тоді спільники, видаючи себе за працівників поліції, удавано затримували особу, до якої мала надійти посилка. Зловмисники залякували потерпілих кримінальною відповідальністю і незаконно утримували їх проти волі.

Тоді вимагали від них "відкупні" у розмірі від 2 до 20 тисяч гривень. Також вимагали техніку та інші цінні речі.



Вимагали гроші від наркозалежних і утримували їх / Фото Київської міської прокуратури

Що загрожує зловмисникам

Усіх учасників злочинного угруповання вдалося встановити. Підозрювані – чоловіки віком від 25 до 33 років. Вони є мешканцями столиці та області. Організатор – 28-річний киянин, уродженець Черкаської області.

Наразі підозрюваним мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поки що поліцейські перевіряють причетність злочинної групи до низки аналогічних злочинів, скоєних на території столиці з лютого по вересень 2021 року.