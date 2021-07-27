Вдень тренував дітей, вночі вдавав месника: що відомо про ватажка київської банди "Сенсея"

На Київщині правоохоронці викрили злочинну банду. Очолював групу 42-річний житель Чернігівщини з позивним "Сенсей". Цікаво, що він був президентом Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні.

Банда була унікальна за рівнем підготовки, майстерністю конспірації та характером скоєння злочинів. На їх рахунку – 20 озброєних нападів.

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Як діяла банда

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що зловмисники могли тижнями готуватись до нападу. Вони встановлювали поряд із помешканнями потенційних жертв приховані системи відеонагляду, обирали найбільш сприятливі способи проникнення до маєтків, робили підкопи.

Учасники групи не користувались авто, на розбої ходили пішки. Інформацію про потенційних жертв отримували з інтернет-видань та ЗМІ.

Лиходії змушували своїх жертв зізнаватись у тому, що вони – корупціонери, хоча це було неправдою. Ба більше, банда носила із собою фальшиву готівку, щоб записати ефектні відео буцімто викритих для свого телеграм-каналу.

Злочини банди

За інформацією слідства, група здійснила замах на вбивство поліцейського, прикріпивши вибухівку під колесо автівки. Правоохоронець постраждав.

У квітні 2018 році у Броварах зловмисники напали на оселю одного із суддів апеляційного суду. Група погрожувала родині, де були й діти, пістолетами та гранатою. У будинку банда забрала сервер з відеозаписами, зброю, автомобілі, готівку. Сина господаря помістили в багажник автівки та пішли геть.

У вересні 2018 року на Печерську троє розбійників напали на київського адвоката. Простреливши йому обидві ноги, вкрали 15 тисяч доларів, 1000 євро та ювелірні вироби. На місце приїхала поліція, однак зловмисники завдали вогнепальне поранення правоохоронцю. Коли нападники втікали, у одного з них в руках розірвалася граната. Чоловік загинув.



Затримання фігурантів / Фото поліції

Як затримували "Сенсея"

Загалом до банди входили 10 зловмисників. На початку 2021 року правоохоронці затримали 4 з них. Затримані зізнались, що ватажком банди був Олександр Оверченко – "Сенсей".

У червні 2021 року розбійники напали на будинок в селі Стоянка. Нападники душили господарів ременями та змушували потерпілих визнати, що вони – корупціонери. Тоді ж київська поліція оголосила Оверченка та його поплічника з позивним "Хімік" в розшук.

Протягом місяця поліцейські відстежували 4 адреси, де міг бути Оверченко. До однієї з них він таки прийшов. Тоді "Сенсея" та "Хіміка" затримали. У ватажків забрали зброю та підроблені документи.

Що загрожує учасникам банди

Зловмисникам "світить" до 15 років позбавлення волі, самому ж "Сенсею" загрожує довічне ув’язнення. Сам ватажок, "Хімік" та 4 інших фігурантів перебувають у СІЗО.