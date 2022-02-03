На ВДНГ зносять павільйон, де відбувався "Кураж", щоб збудувати університет Президента

У Національному експоцентрі України у Києві зносять 19 павільйон, де відбувався благодійний фестиваль "Кураж". Про це 3 лютого повідомила засновниця фестивалю Олена Гудкова.

На місці павільйону планують збудувати Президентський університет. Гудкова зазначила, що просила зберегти будівлю.

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Чому павільйон цінний

Павільйон почали зносити 2 лютого. За словами Гудкової, вона зверталася і до керівництва ВДНГ, і до Офісу Президента. Крім цього, жінка просила про реконструкцію павільйону, який є зразком пострадянського модернізму 1978 року.



На ВДНГ зносять 19 павільйон / Фото з фейсбук-сторінки Олени Гудкової

"Він міг би стати залою, бібліотекою, атріумом чи лекторієм для нового університету, зберігши й наш культурний код, історію. У киян вже виразка від того, що Київ став схожим на смітник, у якому на один новий архітектурний об'єкт — 10 зруйнованих історичних будівель заради офісів та ТЦ", – написала Гудкова.

Відновити його безумовно дорожче, але для цього потрібна ще емпатія, смак і бажання створювати не на руїнах,

– додала вона.

Фестиваль не отримав компенсацій

"Кураж" – це перша київська благодійна барахолка , яка діє з 2014 року. Раз на рік фестиваль організовував "Велику благодійну барахолку", прибуток від якої віддавав на проєкти допомоги дітям.

Гудкова розповіла, що генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін запропонував перенести "Кураж" до іншого приміщення, але Гудкова вважає, що це піде на шкоду фестивалю. Крім цього, жінка зазначила, що "Кураж" не одержав компенсації від вкладень.

"Виділила для себе принципове питання: компенсація одного мільйона гривень за встановлення нами у 2021 році на гроші благодійників абсолютного нового ліфта. Він був не для 10 івентів, які він катав на другий поверх. Це спроба зберегти саму будівлю", – написала Гудкова.



Будівлю не вдалося зберегти / Фото з фейсбук-сторінки Олени Гудкової

Що відомо про Президентський університет

Освітній заклад має з'явитися у Києві на ВДНГ за кілька років. Його метою є зібрати найкращих викладачів, щоб "готувати людей майбутнього". Вартість проєкту будівництва обійдеться мінімум у 7,2 мільярда гривень.

Текст публікації Олени Гудкової

Ні ВДНГ, ні ОП не знайшли хвилини, щоби написати мені одне смс. Цинічно, бо представник Квартал Концерт написав мені вже о 12-й дня після останнього Куражу з пропозицією зробити з ними проєкт на ВДНГ. Удачі вам, Вінтаж Парк на ВДНГ.

Сьогодні о 7-й ранку я вже була на ВДНГ, приїхала попрощатися з нашим будинком, який став притулком для багатьох душ, став будинком дружби та кохання. Сходами в недоступному на той момент павільйоні – ми були на голову вищі, ніж вони будуть коли-небудь. Це питання цінностей. І я рада, що ми не схожі.