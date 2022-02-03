На месте павильона планируют построить Президентский университет. Гудкова отметила, что просила сохранить здание.

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Почему павильон ценный

Павильон начали сносить 2 февраля. По словам Гудковой, она обращалась и к руководству ВДНХ, и к Офису Президента. Кроме этого, женщина просила о реконструкции павильона, образца постсоветского модернизма 1978 года.

На ВДНХ сносят 19 павильон / Фото с фейсбук-страницы Елены Гудковой

"Он мог бы стать залом, библиотекой, атриумом или лекторием для нового университета, сохранив и наш культурный код, историю. У киевлян уже язва от того, что Киев стал похож на свалку, в которой на один новый архитектурный объект — 10 разрушенных исторических построек ради офисов и ТЦ", – написала Гудкова.

Восстановить его безусловно дороже, но для этого нужна еще эмпатия, вкус и желание создавать не на руинах,

– добавила она.

Справочно. "Кураж" – это первая киевская благотворительная барахолка, действующая с 2014 года. Ежегодно фестиваль организовывал "Большую благотворительную барахолку", прибыль от которой отдавал на проекты помощи детям.

Фестиваль не получил компенсации

Гудкова рассказала, что генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин предложил перенести "Кураж" в другое помещение, но Гудкова считает, что это пойдет во вред фестивалю. Кроме того, женщина отметила, что "Кураж" не получил компенсации от вложений.

"Выделила для себя принципиальный вопрос: компенсация одного миллиона гривен за установку нами в 2021 году на деньги благотворителей абсолютного нового лифта. Он был не для 10 ивентов, которые он катал на второй этаж. Это попытка сохранить само здание", – написала Гудкова.

Здание не удалось сохранить / Фото с фейсбук-страницы Елены Гудковой

Что известно о Президентском университете

Заведение образования должно появиться в Киеве на ВДНХ через несколько лет. Его целью является собрать лучших преподавателей, чтобы "готовить людей будущего". Стоимость проекта строительства обойдется минимум в 7,2 миллиарда гривен.

Текст публикации Елены Гудковой

Ни ВДНХ, ни ОП не нашли минуты, чтобы написать мне одно смс. Цинично, потому что представитель Квартал Концерт написал мне уже в 12-й день после последнего Куража с предложением сделать с ними проект на ВДНХ. Удачи вам, Винтаж Парк на ВДНХ.

Сегодня в 7 утра я уже была на ВДНХ, приехала попрощаться с нашим домом, который стал убежищем для многих душ, стал домом дружбы и любви. По лестнице в недоступном на тот момент павильоне – мы были на голову выше, чем они будут когда-либо. Это вопрос ценностей. И я рада, что мы не похожи.