Весь громадський транспорт Києва працює безкоштовно

У Києві весь громадський та комунальний транспорт з 24 лютого працюватиме безкоштовно. Автоматизовану систему оплати проїзду відключили.

У зв'язку з нападом Росії на Україну киянам дозволили безкоштовно користуватися транспортом. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.

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Наразі відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно,

– мовиться у повідомленні.

З картою укриттів у Києві можна ознайомитися – тут.

Зауважимо, у Харкові в метро також пропускають безкоштовно. Адже тепер воно виконуватиме й функцію бомбосховища.