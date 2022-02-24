Весь громадський транспорт Києва працює безкоштовно
24 лютого 2022 , 08:40Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА
У Києві весь громадський та комунальний транспорт з 24 лютого працюватиме безкоштовно. Автоматизовану систему оплати проїзду відключили.
У зв'язку з нападом Росії на Україну киянам дозволили безкоштовно користуватися транспортом. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.
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Наразі відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно,
– мовиться у повідомленні.
З картою укриттів у Києві можна ознайомитися – тут.
Зауважимо, у Харкові в метро також пропускають безкоштовно. Адже тепер воно виконуватиме й функцію бомбосховища.