Видерла сумку з рук: у Києві засудили жінку, що пограбувала бабусю

Деснянський районний суд Києва призначив жінці ув'язнення за пограбування пенсіонерки. Правоохоронці зібрали усі докази її провини.

Обвинувачена пробуде у в'язниці 2 роки з однорічним іспитовим терміном. Про судове рішення повідомили 20 лютого.

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Деталі пограбування

Інцидент з пограбуванням трапився у січні 2022 року. На вулиці Братиславській пограбували 78-річну жінку. Правоохоронці задокументували злочин.

За інформацією поліцейських, злочинниця підійшла до потерпілої та видерла у неї з рук сумку. Правоохоронцям вдалось швидко затримати жінку. Зловмисницею виявилась 30-річна киянка, яка вже була судимою.

Речі повернули

Під час досудового розслідування поліцейські забрали вкрадені речі й повернули пенсіонерці. Дії зловмисниці кваліфікували за статтею про грабіж.

Ще один випадок грабежу у столиці

Ввечері, 28 січня, у дворі однієї з багатоповерхівок у центрі Києва обстріляли легковий автомобіль. Водій отримав поранення. Зловмисники забрали у нього майже 10 мільйонів гривень й втекли на легковому Audi сірого кольору.