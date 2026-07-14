Частина Києва раптово залишилася без світла: у чому причина

У кількох районах Києва зникло світло. Енергетики пообіцяли швидко його повернути.

Вранці Подільський і Оболонський райони столиці залишилися без електропостачання. Про це розповіли у ДТЕК.

Чому у частині Києва зникло світло?

У компанії пояснили, що причина відсутності електроенергії – аварія.

Там також запевнили, що енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання – до однієї години.

Нагадаємо, що уночі 14 липня Київ пережив ракетний обстріл. Росія випустила по українській столиці 8 балістичних ракет. Більшість з них вдалося знешкодити.

На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Але відомо про руйнування. Так, у Голосіївському районі палали складські приміщення, а у Дарницькому – автомобілі. Також пошкоджено будівлі на території однієї зі шкіл-інтернату.

До слова, на Львівщині 117 населених пунктів опинилися без світла через негоду. З них 56 повністю знеструмлені, а ще 61 – частково.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев заявив, що наразі базовий сценарій не передбачає тривалих відключень світла для населення та бізнесу. Водночас він попередив, що через російські удари, негоду чи аварії на зношеному обладнанні можливі локальні знеструмлення в окремих регіонах.