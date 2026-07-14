Вранці Подільський і Оболонський райони столиці залишилися без електропостачання. Про це розповіли у ДТЕК.

Чому у частині Києва зникло світло?

У компанії пояснили, що причина відсутності електроенергії – аварія.

Там також запевнили, що енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання – до однієї години.

Нагадаємо, що уночі 14 липня Київ пережив ракетний обстріл. Росія випустила по українській столиці 8 балістичних ракет. Більшість з них вдалося знешкодити.

На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Але відомо про руйнування. Так, у Голосіївському районі палали складські приміщення, а у Дарницькому – автомобілі. Також пошкоджено будівлі на території однієї зі шкіл-інтернату.