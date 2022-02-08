Відомий блогер вирішив "зіграти у шашки" в Києві, але розбив елітну автівку: відео ДТП

Вадим Казаков, відомий у мережі під ніком Evelone, вчинив аварію у Києві. 25-річний молодик ганяв жвавою дорогою на своїй Audi RS 7, але не впорався з керуванням та влетів у інший легковик.

Аварія сталася ввечері 7 лютого на Дніпровській набережній на Березняках. Судячи з відео з камер відеонагляду, Казаков, зухвало порушував правила дорожнього руху.

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Під час поїздки стрімер на повному ходу влетів у Ford Fusion. На щастя, внаслідок ДТП ніхто серйозних травм не отримав.

Розбив автівку за понад 200 тисяч доларів

Записи з камер відеонагляду, які опублікували у соцмережах, свідчать, що власник Audi рухався зі значним перевищеннями швидкості та намагався "грати у шашки".

Обігнавши кілька машин, Казаков не зумів ані зманеврувати, ані зупинитися та врізався у задню частину Ford.

Від удару RS 7 відкинуло на зустрічку, де, на щастя, у неї ніхто не влетів.

За словами блогера, його автівка коштує понад 216 тисяч доларів. Evelone придбав її у 2021 році, після чого вкладав гроші у тюнінг.

Дивіться відео аварії за участю стрімера Evelone у Києві:

Що відомо про стрімера Evelone, який вчинив ДТП у Києві

25-річний блогер заробляє на життя трансляціями комп'ютерних ігор. Чоловік має майже 2 мільйони підписників у мережі Твітч. Судячи з фотографій, які стрімер виставляє у соцмережах, Казаков регулярно буває у Росії. Для зв'язку з рекламодавцями молодик користується поштою на російському сервісі "Яндекс".