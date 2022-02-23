Виготовляв дитячу порнографію: фотографу на Київщині знову повідомили про підозру

Чоловік у 2018 році створив більше ніж 50 зображень порнографічного характеру за участі 15-річної дитини. Слідчі 22 лютого повідомили йому про підозру.

Прокурори кваліфікували дії 56-річного фотографа за статтею про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

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Що робив підозрюваний

Правоохоронці встановили, що у 2019 році фотограф вчинив злочинні дії щодо 14-річної киянки. Він змушував неповнолітніх до участі у "фотосесіях", психологічно тиснув. Загалом його підозрюють у 7 випадках створення дитячої порнографії.

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Як затримали чоловіка

Підозрюваного затримали у листопаді 2020 року. Він перебував у власній фотостудії міста Вишневе. Йому повідомили про підозру за зґвалтування та розбещення неповнолітніх.



Студія підозрюваного / Фото Нацполіції



Чоловікові загрожує 15 років тюрми / Фото Нацполіції

Ще один випадок злочину проти дитини

На Харківщині чоловік розбещував 10-річну доньку. До поліції звернулась мати дівчинки. Вона заявила, що невідома жінка надіслала їй моторошне відео. На кадрах її колишній чоловік розбещує дитину. За скоєне він сяде до в'язниці на 8 років.