Изготовлял детскую порнографию: фотографу в Киевской области снова сообщили о подозрении

Мужчина в 2018 году создал более 50 изображений порнографического характера с участием 15-летнего ребенка. Следователи 22 февраля сообщили ему о подозрении.

Прокуроры квалифицировали действия 56-летнего фотографа по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

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Что делал подозреваемый

Правоохранители установили, что в 2019 году фотограф совершил преступные действия в отношении 14-летней киевлянки. Он заставлял несовершеннолетних к участию в "фотосессиях", психологически давил. В общей сложности его подозревают в 7 случаях создания детской порнографии.

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Как задержали мужчину

Подозреваемый был задержан в ноябре 2020 года. Он находился в собственной фотостудии в городе Вишневое. Ему сообщили о подозрении за изнасилование и развращение несовершеннолетних.

Студия подозреваемого / Фото Нацполиции

Мужчине угрожает 15 лет тюрьмы / Фото Нацполиции

Еще один случай преступления против ребенка

На Харьковщине мужчина развращал 10-летнюю дочь. В полицию обратилась мать девочки. Она заявила, что неизвестная женщина послала ей жуткое видео. На кадрах ее бывший муж развращает ребенка. За совершенное он сядет в тюрьму на 8 лет.