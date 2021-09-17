На вихідних через півмарафон перекриють рух майже всім Києвом: схема перекриття

Через проведення 11 Київського півмарафону влада столиці вимушена обмежити рух транспорту на численних ділянках доріг. Перекриватимуть проїзд 18 та 19 вересня.

У марафоні, за словами організаторів, братимуть участь майже 9 тисяч спортсменів. Захід розпочнеться вранці 18 та 19 вересня на Контрактовій площі.

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Хоча триватимуть забіги у першій половині дня, рух дорогами обмежуватимуть майже на добу.

Де та на скільки у Києві перекриватимуть рух транспорту

З 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня у столиці обмежать проїзд автівок на Контрактовій площі, а також на вулицях:

Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вулиці Волоської);

вулиці Межигірської (від вулиці Григорія Сковороди до вулиці Спаської);

вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської).

19 вересня з 7:00 до 11:00 перекриватимуть рух на:

вулиці Набережно-Хрещатицькій (у напрямку Гаванського мосту);

Набережному шосе (у напрямку Гаванського мосту);

Гаванському мосту (у напрямку Північного мосту);

Північному мосту (у напрямку житлового масиву Троєщина);

Володимирському узвозі (у напрямку Поштової площі);

повороті з мосту Метро на Набережне шосе;

вулиці Набережно-Рибальській (у напрямку Північного мосту).

З 7:00 до 13:30 19 вересня не можна буде проїхати:

вулицею Петра Сагайдачного;

Боричевим узвозом;

вулицею Ігорівською;

вулицею Набережно-Хрещатицькою (від вулиці Верхній Вал до Поштової площі;

Набережним шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу).

Крім того, обмеження руху діятимуть з 7:00 до 12:00 на Труханівській вулиці та з 7:00 до 10:00 на мості Метро.

У громадській організації "Бігова Україна", яка є організатором заходу, зазначили, що у програмі – дорослі старти на 21 кілометр, 10 кілометрів та 4,2 кілометра, естафета, командні старти, дитячі забіги та Ветеранська десятка.



Схема перекриття руху у Києві 18 – 19 вересня / Ілюстрація КМДА