На вихідних через півмарафон перекриють рух майже всім Києвом: схема перекриття

17 вересня 2021 , 21:39
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Джерело:

КМДА

Через проведення 11 Київського півмарафону влада столиці вимушена обмежити рух транспорту на численних ділянках доріг. Перекриватимуть проїзд 18 та 19 вересня.

У марафоні, за словами організаторів, братимуть участь майже 9 тисяч спортсменів. Захід розпочнеться вранці 18 та 19 вересня на Контрактовій площі.

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Хоча триватимуть забіги у першій половині дня, рух дорогами обмежуватимуть майже на добу.

Де та на скільки у Києві перекриватимуть рух транспорту

З 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня у столиці обмежать проїзд автівок на Контрактовій площі, а також на вулицях:

  • Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вулиці Волоської);
  • вулиці Межигірської (від вулиці Григорія Сковороди до вулиці Спаської);
  • вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської).

19 вересня з 7:00 до 11:00 перекриватимуть рух на:

  • вулиці Набережно-Хрещатицькій (у напрямку Гаванського мосту);
  • Набережному шосе (у напрямку Гаванського мосту);
  • Гаванському мосту (у напрямку Північного мосту);
  • Північному мосту (у напрямку житлового масиву Троєщина);
  • Володимирському узвозі (у напрямку Поштової площі);
  • повороті з мосту Метро на Набережне шосе;
  • вулиці Набережно-Рибальській (у напрямку Північного мосту).

З 7:00 до 13:30 19 вересня не можна буде проїхати:

  • вулицею Петра Сагайдачного;
  • Боричевим узвозом;
  • вулицею Ігорівською;
  • вулицею Набережно-Хрещатицькою (від вулиці Верхній Вал до Поштової площі;
  • Набережним шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу).

Крім того, обмеження руху діятимуть з 7:00 до 12:00 на Труханівській вулиці та з 7:00 до 10:00 на мості Метро.

У громадській організації "Бігова Україна", яка є організатором заходу, зазначили, що у програмі – дорослі старти на 21 кілометр, 10 кілометрів та 4,2 кілометра, естафета, командні старти, дитячі забіги та Ветеранська десятка.


Схема перекриття руху у Києві 18 – 19 вересня / Ілюстрація КМДА

Автор: Олексій Чибісов