На вихідних через півмарафон знову обмежать рух через центр Києва: схема перекриття

На вихідних 2 та 3 жовтня влада столиці та правоохоронці у черговий раз перекриватимуть рух головними транспортними артеріями у центрі міста на догоду організаторам масових заходів та спортсменам.

Як зазначили у КМДА, через проведення Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 сотні тисяч мешканців столиці мають зіштовхнутися з незручностями при користуванні як власним, так і громадським наземним транспортом.

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Також через це змінять режим роботи автобуси, тролейбуси та маршрутні таксі.

Де у Києві перекриватимуть рух 2 та 3 жовтня

2 жовтня опівночі обмеження руху почнеться на Хрещатику (від Майдану Незалежності до перехрестя з Прорізною). Відкриють його для транспорту лише о 22:00 3 жовтня.

3 жовтня з 06:30 до 16:00 не можну буде проїхати:

Хрещатиком (від перехрестя з вулицею Архітектора Городецького в бік Бессарабської площі);

вулицею Великою Васильківською (вiд Бессарабської площі до вулиці Жилянської);

вулицею Саксаганського (від вулиці Шота Руставелі до проспекту Перемоги);

проспектом Перемоги (від вулиці Саксаганського до вулиці В'ячеслава Чорновола);

вулицею Жилянською (від вулиці Великої Васильківської до вулиці Шота Руставелі);

вулицею Шота Руставелі;

вулицею Рогнідинською;

вулицею Еспланадною (від вулиці Рогнідинської до вулиці Басейної);

вулицею Басейною (вiд вулиці Еспланадної до вулиці Хрещатик);

Бессарабською площею;

вулицею Прорізною (від Хрещатика до Пушкінської);

вулиця Пушкінською (від Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького);

вулицею Богдана Хмельницького (від Пушкінської до Хрещатика).

Як рухатиметься громадський транспорт через проведення півмарафону у центрі Києва

Представники місцевої влади також зазначили, що з 19:00 1 жовтня до 22:00 3 жовтня автобуси №№ 24 та 114 рухатимуться за маршрутом вихідного дня. 3 жовтня з початку руху до закінчення масових заходів тролейбуси №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, а також автобуси №№ 5, 20, 24, 55, 69, 114, 118.

Також, тимчасово змінять свій шлях маршрутні таксі №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450,

Більш точну інформацію про зміни роботи громадського транспорту чиновники виклали за посиланням.



Схема перекриття вулиць Києва через Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 / Ілюстрація КМДА