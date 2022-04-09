На випадок нового наступу оборонні рубежі максимально відсунули від Києва

Збройні Сили України готуються на випадок, якщо росіяни знову спробують піти на Київ. Оборонні рубежі встановлюють якомога далі від столиці.

Все для того, щоб ворог не зміг раптово зайти в місто. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, інформує 24 канал.

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Ми врахували всі можливі напрямки руху противника, якщо відбудеться відновлення наступу. Інтенсивно будуємо нові оборонні рубежі, які максимально відкинули від Києва. Це для того, щоб не допустити можливості артилерійських обстрілів і раптового заходу,

– пояснив Павлюк.

Він запевнив, що ЗСУ роблять все, щоб не впустити противника навіть близько до Києва. Це велика робота, яку завершать у найближчі тижні.

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