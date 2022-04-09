Все для того чтобы враг не смог внезапно зайти в город. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, информирует 24 канал.

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Мы учли все возможные направления движения противника, если произойдет возобновление наступления. Интенсивно строим новые оборонительные рубежи, которые максимально отбросили от Киева. Это для того, чтобы не допустить возможности артиллерийских обстрелов и внезапного захода,

– объяснил Павлюк.

Он заверил, что ВСУ делают все, чтобы не впустить противника даже близко к Киеву. Это большая работа, которую завершат в ближайшие недели.