Вирвав сумку і помчав: у центрі Києва велосипедист вчинив зухвале пограбування

На проспекті Перемоги у Києві хлопець на велосипеді вирвав сумку із рук жінки й утік. Інцидент трапився 21 вересня та потрапив на камери відеоспостереження. Відтак, правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника.

Постраждала після пограбування негайно звернулася на лінію 102. На місце злочину одразу ж прибула слідчо-оперативна група та патрульний екіпаж.

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Грабіжник виявився раніше не судимим громадянином 2003 року народження / Фото поліції Києва

Пограбував і "скинув" речі

Молодик скоїв пограбування, проїжджаючи повз жінку: він вирвав її сумку і зник в невідомому напрямку.

Згодом під час обстеження території поліцейські таки знайшли речі постраждалої.

Встановити особу грабіжника вдалося після опитування свідків, самої заявниці та ознайомлення із записами системи "Безпечне місто".

Ним виявився раніше несудимий громадянин 2003 року народження.



Грабіжник вирвав сумку з рук жінки й утік на велосипеді / Фото поліції Києва

Світить кілька років в'язниці

Правоохоронці вже зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Винуватцю загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Наразі хлопцю готують повідомлення про підозру, а також клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

"Сміливець" з Оболоні

Випадок з пограбуванням 21 вересня трапився і на київській Оболоні. Там зловмисник проник до салону краси та спробував вкрасти ноутбук. Його спіймали на гарячому, і нині грабіжник може сісти за ґрати на вісім років.

Текст публікації поліції Києва:

Ювенальні поліцейські Києва встановили неповнолітнього, який пограбував киянку.

Зловмисник, проїжджаючи на велосипеді повз жінку, схопив її сумку та втік. Тепер йому загрожує до чотирьох років тюремного ув'язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 звернулася місцева мешканка, яка повідомила про те, що на проспекті Перемоги її пограбував невідомий. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну територіального підрозділу та екіпаж патрульних поліцейських.

Як розповіла начальник сектору ювенальної превенції Святошинського управління поліції Оксана Пономаренко, прибувши на місце, правоохоронці опитали заявницю та свідків події, а також опрацювали відео з камер спостереження системи "Безпечне місто":

"У ході слідчих дій ми з'ясували, що зловмисник пересувався велосипедом. Проїжджаючи повз перехожу, він схопив її сумку та втік. Ретельно обстеживши територію району, ми знайшли її речі, а згодом встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 2003 року народження".

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України – це грабіж. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури слідчі готують хлопцю повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.