Вистрелили з рушниці у живіт, – друг пораненого ветерана розповів про стрілянину у центрі Києва

Олексій Сердюк, за словами побратима Михайла Маймана, отримав вогнепальне поранення у живіт внаслідок конфлікту з охоронцями у центрі Києва. Озброєні чоловіки нібито захищали офіс обмінного пункту від активістів та скористалися зброєю.

За словами Маймана, який є керівником ГО "Спілка учасників АТО", активісти прийшли до обмінного пункту в центрі Києва, оскільки мають інформацію про фінансування за його допомогою окупованих територій, повідомляє 24 канал. Метою акції було розібратися у діяльності обмінника, але на заваді гостям стали озброєні охоронці.

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Внаслідок конфлікту сталася бійка, під час якої пролунав постріл.

Нібито поранили у живіт з рушниці 12 калібру

Майман стверджує, що в обмінному пункті нібито переводять кошти на фінансування тероризму.

Охорона буцімто застосувала зброю, поціливши у живіт Олексію Сердюку.

Стріляли, за словами ветерана, з помпової рушниці 12 калібру.

З місця події пораненого у тяжкому стані відвезли до 17 клінічної лікарні.

Дивіться відео коментаря Михайла Маймана про стрілянину у Києві:

У поліції все спростовують

В коментарі 24 каналу у поліції Києва розповіли, що жодних травмованих з вогнепальними пораненнями внаслідок інциденту не було. Правоохоронці кажуть, що стріляв насправді саме хтось з активістів під час сутички з охоронцями. Після цього на вулицю вибіг ще один чоловік з карабіном, який зброю нібито не застосовував.

Внаслідок інциденту, як з'ясували слідчі, травмувалися двоє чоловіків, однак ушкодження вони отримали саме під час бійки. Про стан госпіталізованих у поліції поки що не повідомили.