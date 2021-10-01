Вкрай п'яний молодий водій без документів ганяв Києвом

Патрульні поліцейські спіймали нахабного порушника правил дорожнього руху біля Північного мосту у Києві. Чоловік дивно рухався на своєму Mitsubishi, через що на нього й звернули увагу правоохоронці.

Коли патрульні почали розмовляти з водієм, з'ясувалося, що він перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловіку пройти перевірку за допомогою драгера або поїхати на огляд до лікаря.

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Порушник від цього відмовився.

Машину евакуювали

Водій Mitsubishi з харківською реєстрацією ледве міг говорити. На всі питання правоохоронців він відповідав дуже плутано.

Чоловік довго не міг зрозуміти, що від нього хочуть інспектори, пропонуючи обрати перевірку на драгері чи освідування у медичному закладі.

Згодом, коли порушник відмовився перевірятися, патрульні з'ясували, що при собі у нього не було жодних документів.

Щодо чоловіка склали протокол про нетверезе керування. За це йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.

Крім того, водія відсторонили від керування, а на місце події викликали евакуатор. Mitsubishi відправили на штрафмайданчик.

Дивіться відео з дуже п'яним водієм, який їздив Києвом: