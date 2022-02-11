Власниця ганяла на шаленій швидкості: у Києві через несплату штрафів вилучили елітний Mercedes

Mercedes S 500 вилучили державні виконавці Дніпровського району Києва вранці 11 лютого. Власниця цієї дорогої автівки не сплатила 23 штрафи.

За словами заступника міністра з питань виконавчої служби в мін'юсті, вилучення машини здійснили через отримання провадження з примусового стягнення чималої кількості штрафів за систематичне порушення правил дорожнього руху.

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Загальна сума штрафів, які назбирала жінка, перевищує 25 тисяч гривень.

Ганяла на швидкості 136 кілометрів на годину

Як стверджує посадовець, власниця Mercedes накопичила штрафів здебільшого за перевищення швидкості.

Найбільше перевищення, яке допустила жінка, – 136 кілометрів на годину при дозволених 50.

За це правопорушення щодо жінки склали постанову на 1700 гривень, а оскільки впродовж 15 діб власниця нічого не сплатила, штраф пред'явили до виконавчої служби у подвійному розмірі.



Нагадаю, що дотримання правил дорожнього руху не тільки сприяє забезпеченню спокою у місті, але й убереже від отримання штрафів і вилучення транспортних засобів за подібні правопорушення. Будьте відповідальними,

– зазначив Андрій Гайченко.

Як порушниця може повернути машину

Згідно з правовими нормами, власниця Mercedes зможе знову виїжджати на ньому на дорогу після повного погашення штрафів, а також після того, як сплатить чималу суму за послуги штрафмайданчика та евакуацію машини.