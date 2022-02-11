Власниця ганяла на шаленій швидкості: у Києві через несплату штрафів вилучили елітний Mercedes
Джерело:фейсбук Андрія Гайченка
Mercedes S 500 вилучили державні виконавці Дніпровського району Києва вранці 11 лютого. Власниця цієї дорогої автівки не сплатила 23 штрафи.
За словами заступника міністра з питань виконавчої служби в мін'юсті, вилучення машини здійснили через отримання провадження з примусового стягнення чималої кількості штрафів за систематичне порушення правил дорожнього руху.
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Загальна сума штрафів, які назбирала жінка, перевищує 25 тисяч гривень.
Ганяла на швидкості 136 кілометрів на годину
- Як стверджує посадовець, власниця Mercedes накопичила штрафів здебільшого за перевищення швидкості.
- Найбільше перевищення, яке допустила жінка, – 136 кілометрів на годину при дозволених 50.
- За це правопорушення щодо жінки склали постанову на 1700 гривень, а оскільки впродовж 15 діб власниця нічого не сплатила, штраф пред'явили до виконавчої служби у подвійному розмірі.
Нагадаю, що дотримання правил дорожнього руху не тільки сприяє забезпеченню спокою у місті, але й убереже від отримання штрафів і вилучення транспортних засобів за подібні правопорушення. Будьте відповідальними,
– зазначив Андрій Гайченко.
Як порушниця може повернути машину
Згідно з правовими нормами, власниця Mercedes зможе знову виїжджати на ньому на дорогу після повного погашення штрафів, а також після того, як сплатить чималу суму за послуги штрафмайданчика та евакуацію машини.