Внаслідок боїв у Гостомелі знищені 3 літаки, диспетчерську вежу та адмінбудівлю

Після перебування окупантів на території аеропорту "Київ–Антонов–2" знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю.

Таку інформацію повідомили на сторінці ANTONOV Company у фейсбук. До допису прикріпили фото з руйнуваннями техніки та території.

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Збройні Сили України звільнили місто Гостомель від ворожої окупації. Вже зараз стало відомо що саме зруйнували росіяни в українському аеропорті "Київ–Антонов–2", де проводились випробувальні польоти та який є місцем базування літаків "Авіаліній Антонова".

Після перебування "російського миру", на жаль, аеропорт не впізнати. Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150, ангари,

– зазначили у повідомленні.

Фото руйнувань на території аеропорту:

Зазначається, що інфраструктуру аеропорту та флот ДП "АНТОНОВ" чекає багато роботи з відбудови та відновлення попереду.

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