Водієві, який у Києві вчинив ДТП з чотирма загиблими, повідомили про підозру

У Солом'янському районі Києва водієві Mercedes-Benz повідомили про підозру після смертельної ДТП, у якій загинули четверо людей. Аварія сталася на Чоколівському бульварі, коли авто в'їхало в підземний перехід із пішоходами.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Що відомо про підозру, яку оголосили чоловіку, що здійснив смертельну ДТП?

49-річному водію повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі чотирьох людей.

За даними слідства, 5 червня 2026 року близько 17:00 водій автомобіля Mercedes-Benz рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав за межі проїжджої частини та в'їхав у підземний перехід, де перебували пішоходи.

Унаслідок аварії загинули четверо людей – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Сам водій зазнав травм, які не становлять загрози його життю. Наразі він перебуває під охороною в медичному закладі та затриманий у процесуальному порядку.

Правоохоронці встановили, що на момент ДТП чоловік був тверезий. Водночас із січня 2025 року його п'ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п'ять разів – за інші порушення правил дорожнього руху.

Крім повідомлення про підозру, йому також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, за інформацією джерел 24 Каналу у правоохоронних органах, водієм автомобіля Mercedes-Benz, який на швидкості в'їхав у підземний перехід у Києві, виявився керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне". Ідеться про Павла Плешивцева 1976 року народження, інформацію про якого раніше поширювали в мережі. Саме він, за попередніми даними, перебував за кермом автомобіля під час смертельної ДТП.