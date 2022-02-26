Волонтери, які допомагають захисникам Києва, розповіли про першочергові потреби
26 лютого 2022 , 17:14Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Єгора Фірсова
Волонтерський штаб у Києві звернувся до українців. Вони просять населення терміново надати певні речі для допомоги обороні.
Допомогу небайдужі українців можуть відвести на вулицю Гончара 65 у Києві.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Чого потребує оборона
- Зарядки для акумуляторів,
- ліхтарики,
- батарейки,
- ліки,
- сигарети,
- будь-яке тактичне спорядження: рації, бронежилети, каски, діжки для пального на 200 літрів.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.