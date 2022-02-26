Волонтери, які допомагають захисникам Києва, розповіли про першочергові потреби

26 лютого 2022 , 17:14
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Джерело:

фейсбук Єгора Фірсова

Волонтерський штаб у Києві звернувся до українців. Вони просять населення терміново надати певні речі для допомоги обороні.

Допомогу небайдужі українців можуть відвести на вулицю Гончара 65 у Києві. 

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Чого потребує оборона

  • Зарядки для акумуляторів,
  • ліхтарики,
  • батарейки,
  • ліки,
  • сигарети,
  • будь-яке тактичне спорядження: рації, бронежилети, каски, діжки для пального на 200 літрів.

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Автор: Софія Мінджоса