Ворога відігнали подалі від міста: як триває оборона Києва

Збройні Сили України вдало тримають оборону Києва. Російські військові навіть не здійснюють наступальні дії.

Ситуація у Києві стабільна. ЗСУ не спостерігають ні обстрілів, ні наступальних дій противника.

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Наші військові у хорошому настрої. Вони з гумором показують касетні ракети, якими російські військові лише недавно їх обстрілювали. Противник намагався прорватися через наші рубежі охорони на північному напрямку столиці, але це йому не вдалося. Адже наші бійці захопили ворожу техніку та снаряди.

Приїхали своїм танчиком туди. Зробили троси, попрацювали, відтягнули. Механік сказав, що зараз його забере – і як погнав,

– розповів воїн "Грифон".

ЗСУ вдалося змістити рашистів на відстань, яка недосяжна для ведення обстрілів міста.

Водночас командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що оборона відбувається за чітким планом.

Дивіться відео про хроніки оборони Києва: