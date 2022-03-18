Про це повідомив очільник Київської військової адміністрації Олександр Павлюк.

Важливо Росіяни намагаються наростити угруповання військ у напрямку на Київ

Він закликав цивільних не виходити на вулиці та інші громадські місця без спеціально виданих перепусток та посвідчення особи.

Зверніть увагу! По всій Київській області з 18 до 19 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00.

Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи вимушені. Першочергово вони направлені на безпеку мешканців регіону,

– наголосив Павлюк.

Зауважимо, що раніше у Києві та Київській області запровадили комендантську годину, яка тривала з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня. Протягом півтори доби дії комендантської години українським правоохоронцям вдалося затримати низку російських диверсійних груп.