Всі ЦНАПи Києва почали приймати паспорти у Дії

У кожному з 14 центрів з надання адміністративних послуг Києва можна пройти процедуру верифікації за допомогою електронного паспорту. Для цього треба лише відсканувати QR-код у застосунку Дія.

За словами заступника мера Києва Костянтина Усова, столиця залишається лідером у запровадження адміністративних послуг. Саме тому Київ став одним з перших міст, де у ЦНАПах почали приймати документи не лише у паперовому вигляді.

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То ж, з 25 серпня адміністративні послуги можна отримувати без наявної ID-картки, закордонного паспорта, прав або ідентифікаційного коду.

Послуга доступна й у філіях

Як зазначив заступник голови КМДА, для отримання адмінпослуг після нововведення треба:

завантажити застосунок Дія;

відсканувати QR-код, який покаже співробітник ЦНАПу. Після цього документи будуть автоматично верифікованими.

Ця послуга доступна у 14 ЦНАПах Києва, а також у 3 філіях.



Київ лишається лідером у запровадженні адміністративних послуг, які потім імплементуються на всю Україну. Ми розвиваємо усі свої сервіси в режимі реального часу разом із вами,

– підкреслив Усов.

Щоб мешканці столиці могли більш зручно користуватися послугою, посадовець запропонував залишати відгуки про якість користання Дією у центрах адмінпослуг у чат-боті телеграму https://t.me/usov_ua_bot.