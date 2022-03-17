Як минула евакуація людей з Київської області 17 березня

У Київській області 17 березня організовували гуманітарні коридори. Завдяки ним з "гарячих точок" вдалося евакуювати понад 1300 цивільних.

Про те, як минула евакуація, розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Про це повідомляє 24 канал.

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Результати евакуації на Київщині

З Бородянки до Житомира виїхали 20 автобусів, а це близько 160 людей;

з села Шевченкове та сусідніх населених пунктів у Бровари виїхав 41 автобус та 200 приватних автомобілів. У них перебували близько 1050 людей.

Також доставили 36 тонн гуманітарної допомоги у вигляді продуктів та медикаментів до міст Гостомель та Буча, а також сіл Семиполки, Марківці та Опанасів.

До речі, впродовж 17 березня загалом гуманітарними коридорами евакуювали 3810 людей. Продовольства та медикаментів доставили 40 тонн.

Дивіться відео з брифінгу Верещук 17 березня: