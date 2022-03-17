О том, как прошла эвакуация, рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Танки врага выезжали против колонн: за 17 марта эвакуировали меньше людей, чем ожидали, – МВД

Результаты эвакуации на Киевщине

Из Бородянки в Житомир выехали 20 автобусов, а это около 160 человек;

из села Шевченково и соседних населенных пунктов в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных автомобилей. В них находились около 1050 человек;

Также доставили 36 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов и медикаментов в города Гостомель и Буча, а также сел Семиполки, Марковцы и Опанасов.

Кстати, в течение 17 марта в целом по гуманитарным коридорам эвакуировали 3810 человек. Продовольствия и медикаментов доставили 40 тонн.

Смотрите видео с брифинга Верещук 17 марта: