Як працюватиме метро у Києві у День незалежності 24 серпня

У Києві 24 серпня святкуватимуть 30-ю річницю Дня Незалежності. У зв’язку з масовими заходами у столиці змінять графік роботи метро.

У ніч з 24 на 25 серпня столичне метро та наземний транспорт подовжить роботу на 2 години. Крім того, 23 й 24 серпня заплановані зміни у роботі метро.

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Які станції не працюватимуть

23 серпня протягом дня закриють вхід та вихід станцію "Золоті ворота" на вулиці Володимирській.

24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід станції "Майдан Незалежності" та перехід між "Майданом Незалежності" та "Хрещатиком" (проїзд потягів буде здійснюватися без зупинки).

24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Хрещатик", розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Який транспорт працюватиме на 2 години більше

У ніч проти 25 серпня метрополітен продовжить роботу на 2 години. Також подовжить роботу наземний громадський транспорт, маршрути якого проходять біля станцій метро.

Через концерт можуть закрити додаткові станції

У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська".

Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту".

Як працюватиме метро 24.08.2021 / Інфографіка "Київського метрополітену"