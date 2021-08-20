В ночь с 24 на 25 августа столичное метро и наземный транспорт продлит работу на 2 часа. Кроме того, 23 и 24 августа запланированы изменения в работе метро.

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Какие станции не будут работать

23 августа в течение дня закроют вход и выход станцию "Золотые ворота" на улице Владимирской.

24 августа с начала движения до 13: 00 закроют вход и выход станции "Майдан Независимости" и переход между "Майданом Независимости" и "Крещатиком" (проезд поездов будет осуществляться без остановки).

24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.

Транспорт будет работать на 2 часа больше

В ночь на 25 августа метрополитен продолжит работу на 2 часа. Также продлит работу наземный общественный транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро.

Из-за концерта могут закрыть дополнительные станции

В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (18:30), в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская".

Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) входа станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".

Как будет работать метро 24.08.2021 / Инфографика "Киевского метрополитена"