Записи, снятые с необычных ракурсов, подготовили специалисты телестудии ZBROY films и киевского метрополитена. Проводили съемки ночью, когда пассажиров на станции не было.

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Начались они с пролета дрона до самой станции от Золотых ворот.

Уникальные мозаики и надпись "Слава Украине!"

Беспилотник покружил по пустому вестибюлю и спустился вдоль эскалатора.

Затем дрон показал средний вестибюль с уникальными мозаиками, ни одна из которых не повторяется. Также там можно увидеть надпись "Слава Украине", которую сделали строители в 1989 году.

После этого оператор направил беспилотник к самой платформе и облетел сначала люстры, а затем – колонны перрона.

Закончилось видео тем, что дрон влетел в тоннель метрополитена.

Станция "Золотые ворота" – первая на зеленой ветке метро Киева. На ней в виде мозаик показана история Киевской Руси. Первый поезд тронулся с "Золотых ворот" 31 декабря 1989 года.

Смотрите уникальное видео со станции метро "Золотые ворота":