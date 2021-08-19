Записи, снятые с необычных ракурсов, подготовили специалисты телестудии ZBROY films и киевского метрополитена. Проводили съемки ночью, когда пассажиров на станции не было.
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Начались они с пролета дрона до самой станции от Золотых ворот.
Уникальные мозаики и надпись "Слава Украине!"
- Беспилотник покружил по пустому вестибюлю и спустился вдоль эскалатора.
- Затем дрон показал средний вестибюль с уникальными мозаиками, ни одна из которых не повторяется. Также там можно увидеть надпись "Слава Украине", которую сделали строители в 1989 году.
- После этого оператор направил беспилотник к самой платформе и облетел сначала люстры, а затем – колонны перрона.
- Закончилось видео тем, что дрон влетел в тоннель метрополитена.
Смотрите уникальное видео со станции метро "Золотые ворота":