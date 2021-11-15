"Якщо виживе, одужуватиме довго": у Києві хлопець виліз на потяг і загорівся

На станції Київського метро "Сирець" 18-річний хлопець виліз на вагон потяга. Молодик раптово почав горіти, ймовірно, від удару струмом.

Нещасний випадок трапився 14 листопада ввечері. На місце приїхала швидка, яка терміново відвезла хлопця до лікарні. Наразі про стан хлопця не повідомляють.

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"Заради хайпу"

Рух електричок тимчасово призупинили. У мережі кажуть, що, як хлопець виживе, одужання буде дуже довгим. Можливо, він навіть залишиться з інвалідністю.

У мережі опублікували запис, на якому видно, як потерпілого госпіталізують. Люди припускають, що хлопець виліз на вагон потяга, щоб потім похизуватися цим. Він, ймовірно, хотів зробити фото або відео.

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