Нещасний випадок трапився 14 листопада ввечері. На місце приїхала швидка, яка терміново відвезла хлопця до лікарні. Наразі про стан хлопця не повідомляють.

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"Заради хайпу"

Рух електричок тимчасово призупинили. У мережі кажуть, що, як хлопець виживе, одужання буде дуже довгим. Можливо, він навіть залишиться з інвалідністю.

У мережі опублікували запис, на якому видно, як потерпілого госпіталізують. Люди припускають, що хлопець виліз на вагон потяга, щоб потім похизуватися цим. Він, ймовірно, хотів зробити фото або відео.

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