Нещасний випадок трапився 14 листопада ввечері. На місце приїхала швидка, яка терміново відвезла хлопця до лікарні. Наразі про стан хлопця не повідомляють.
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"Заради хайпу"
Рух електричок тимчасово призупинили. У мережі кажуть, що, як хлопець виживе, одужання буде дуже довгим. Можливо, він навіть залишиться з інвалідністю.
У мережі опублікували запис, на якому видно, як потерпілого госпіталізують. Люди припускають, що хлопець виліз на вагон потяга, щоб потім похизуватися цим. Він, ймовірно, хотів зробити фото або відео.
У Києві хлопець виліз на потяг і загорівся: відео
Схожий випадок у Харкові
- На Харківщині на залізничній станції Куп'янськ – Вузловий 16-річну дівчину вразило струмом.
- Вона вилізла на товарний потяг, щоб зробити фотографію. Від електричного удару потерпілу відкинуло на рейки.
- Дівчина зазнала опіків кінцівок. За попередніми даними, з нею все гаразд.