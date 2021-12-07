Їхав на величезній швидкості: з'явилося відео ДТП, в якій загинули двоє людей

Пізно ввечері 4 грудня сталася жахлива ДТП за участю поліцейського. Він на шаленій швидкості влетів у "Таврію". Тоді загинули двоє людей.

У мережі з'явилося відео моменту зіткнення. Кадри по-справжньому вражають.

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На оприлюднених кадрах видно, як автомобіль Volkswagen Passat несеться на шаленій швидкості у напрямку села Нові Петрівці. У мережі припустили, що водій "вирішив побити світовий рекорд швидкості". За жахливим збігом обставин на шляху Volkswagen стояла "Таврія".

Зіткнення було таким потужним, що "Таврію" фактично розплющило. Однак навіть після зіткнення, автомобіль поліцейського не зміг одразу загальмувати. Він тягнув перед собою понівечену "Таврію" ще декілька десятків метрів.

Шансів вижити у такій аварії майже не було.

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Що відомо про жертв та постраждалих

У результаті аварії 23-річний пасажир, який перебував в салоні "Таврія", загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла. Поліцейського ж доправили до медичного закладу для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння.

Проти водія порушили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка управляє транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох людей. За порушення поліцейському загрожує:

від 7 до 12 років за ґратами,

з позбавленням водійських прав на строк від 7 до 10 років.

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