В сети появилось видео момента столкновения. Кадры по-настоящему впечатляют.

Важно Под Киевом полицейский устроил ДТП, в котором погибли два человека

На обнародованных кадрах видно, как автомобиль Volkswagen Passat несется на бешеной скорости в направлении села Новые Петровцы. В сети предположили, что водитель "решил побить мировой рекорд скорости". По ужасному стечению обстоятельств на пути Volkswagen стояла "Таврия".

Столкновение было таким мощным, что "Таврию" фактически расплющило. Однако даже после столкновения, автомобиль полицейского не смог сразу затормозить. Он тащил перед собой разбитую "Таврию" еще несколько десятков метров.

Шансов выжить в такой аварии почти не было.

Под Киевом полицейский устроил ДТП: смотрите видео

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате аварии 23-летний пассажир, который находился в салоне "Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась. Полицейского же доставили в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло гибель нескольких людей. За нарушение полицейскому грозит:

от 7 до 12 лет за решеткой,

с лишением водительских прав на срок от 7 до 10 лет.

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