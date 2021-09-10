Забрали 20-річні документи: у КМДА розповіли про обшуки в департаментах
Джерело:КМДА
Працівники Державного бюро розслідувань намагаються розкрити злочин, який нібито скоїли багато років тому. Для цього правоохоронці 9 вересня вдерлися у Департамент економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів КМДА.
Після проведення слідчих дій у ДБР розповіли, що йдеться про незаконну передачу ділянок землі на вулицях Хрещатик та Михайла Грушевського. Однак правоохоронці не казали, у якому саме році буцімто стався злочин.
Дивіться також ДБР обшукує кілька департаментів КМДА через незаконну передачу землі в центрі Києва
У КМДА стверджують, що слідчі цікавилися документами, які стосуються діяльності структурних підрозділів адміністрації з 2002 до 2007 року.
Посадовці кажуть про співпрацю з ДБР
- Як зазначили чиновники, обшуки проводились згідно з ухвалою Печерського райсуду Києва для "виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину".
- Крім того, детективи держбюро хотіли отримати якісь відомости про місцеперебування розшукуваних по цій справі. Чи вдалося їм це, невідомо.
Представники місцевої влади підкреслили, що публічні виступи правоохоронців розходяться з їхніми діями.
Працівники департаментів надали усю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством, відкриваючи інформацію 20-річної давнини. Вчорашня "акція" правоохоронців – продовження системного тиску на міську владу, спроби дестабілізувати роботу міста та створення негативного іміджу столичної адміністрації,
– підкреслили у КМДА.