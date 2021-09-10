Забрали 20-річні документи: у КМДА розповіли про обшуки в департаментах

Працівники Державного бюро розслідувань намагаються розкрити злочин, який нібито скоїли багато років тому. Для цього правоохоронці 9 вересня вдерлися у Департамент економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів КМДА.

Після проведення слідчих дій у ДБР розповіли, що йдеться про незаконну передачу ділянок землі на вулицях Хрещатик та Михайла Грушевського. Однак правоохоронці не казали, у якому саме році буцімто стався злочин.

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У КМДА стверджують, що слідчі цікавилися документами, які стосуються діяльності структурних підрозділів адміністрації з 2002 до 2007 року.

Посадовці кажуть про співпрацю з ДБР

Як зазначили чиновники, обшуки проводились згідно з ухвалою Печерського райсуду Києва для "виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину".

Крім того, детективи держбюро хотіли отримати якісь відомости про місцеперебування розшукуваних по цій справі. Чи вдалося їм це, невідомо.

Представники місцевої влади підкреслили, що публічні виступи правоохоронців розходяться з їхніми діями.



Працівники департаментів надали усю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством, відкриваючи інформацію 20-річної давнини. Вчорашня "акція" правоохоронців – продовження системного тиску на міську владу, спроби дестабілізувати роботу міста та створення негативного іміджу столичної адміністрації,

– підкреслили у КМДА.