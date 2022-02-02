Забудовнику, який хотів за 120 тисяч доларів підкупити ДАБІ, оголосили підозру

Представник компанії забудовника 1 лютого намагався дати хабар у розмірі 120 тисяч доларів голові Державної інспекції архітектури та містобудування України (колишня ДАБІ). Йому 2 лютого повідомили про підозру.

За інформацією Національного антикорупційного бюро, чоловік чинив в інтересах забудовника, який хотів злочинним шляхом отримати сертифікат від ДІАМ. Компанія прагнула здати в експлуатацію багатоповерхівку, яку звела з порушеннями.

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Як діяли правоохоронці

Голова ДІАМ ще у грудні 2021 року повідомив про злочинні наміри забудовника. Після цього детективи НАБУ розпочали розслідування.

Чоловіка, який хотів дати хабар, затримали на гарячому. Наразі розв'язують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Що загрожує підозрюваному

Правоохоронці не повідомляють, представником якої будівельної компанії є чоловік. Йому загрожує від 4 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна або без неї та зі спецконфіскацією.

Ще один резонансний корупційний випадок

Правоохоронці 28 січня викрили чинного народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час отримання хабаря. Сума неправомірної вигоди становила 558 тисяч гривень.

У НАБУ зазначили, що посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області