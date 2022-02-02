По информации Национального антикоррупционного бюро, мужчина поступал в интересах застройщика, который хотел преступным путем получить сертификат от ГАСИ. Компания стремилась сдать в эксплуатацию многоэтажку, возведенную с нарушениями.

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Как действовали правоохранители

Глава ГАСИ еще в декабре 2021 года сообщил о преступных намерениях застройщика. После этого детективы НАБУ начали расследование.

Мужчину, который хотел дать взятку, задержали с поличным. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Что грозит подозреваемому

Правоохранители не сообщают, представителем какой строительной компании является мужчина. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее и со спецконфискацией.

Еще один резонансный коррупционный случай

Правоохранители 28 января разоблачили действующего народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки. Сумма неправомерной выгоды составила 558 тысяч гривен.

В НАБУ отметили, что чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области